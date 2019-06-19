В Подмосковье произошла массовая авария с 11 машинами

В Сергиевом Посаде на трассе М-8 "Холмогоры" произошло массовое ДТП с участием 11 автомобилей. По предварительной информации, два человека пострадали.
Как рассказали очевидцы, машина резко затормозила перед пешеходным переходом, а следовавший за ней автомобиль не успел вовремя остановиться. Это привело к столкновению нескольких машин, передает сайт "Подмосковье сегодня".
Телеведущий обратился к пользователям Сети
Звезда скрывает вредные привычки
Артистка обратилась к адвокатам
Харламов продолжил троллинг телеведущей
Популярные темы форума
Друг мужа хочет секса со мной
сын убил мать,в семье хокеиста,что не так было?Пилила ,что-ли?
Женюсь.
Киркоров vs Майкл Джексон
В России только две проблемы, Украина и Иван Голунов.
Уважаете ли вы бизнесменов в своем регионе, городе, селе?
Работа в женском коллективе
Существует ли бумеранг?
Срочно!
Сделать ботокс
Секс нежданчик
Почему мужчины такие наглые?
Ехать одной на море?..
Жанна Фриске
Видимся один раз в неделю
Молодой человек - бисексуал
Брат оказался геем
Свекровь не хочет общаться с внуками
Что меняет роспись?
Как бороться с завистью?
Раннее облысение
Конфликт в Чемодановке
Подскажите кто был у ясновидящей, гадалки Ирины в Питере
Морган Фримен
Первые признаки диабета
Левые странички в соц сетях
Навязчивая девушка
Беременна от пьющего
Где вы, обычные, нормальные женщины?
Подруга простила парню измены