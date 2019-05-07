Украинский депутат насмерть сбил двух человек

В Киевской области украинский депутат насмерть сбил водителя и пассажира мотоцикла. Авария произошла между городом Яготин и селом Сотниковка.
Чиновника уже задержали. По словам правоохранителей, содержание алкоголя в крови мужчины превысило норму во много раз. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства ДТП, сообщает RT.
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