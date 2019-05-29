В Башкирии иномарка насмерть сбила пенсионерку

В Башкирии в городе Ишимбае иномарка насмерть сбила пенсионерку. Женщина пыталась перейти проезжую часть в неустановленном месте.
В результате ЧП пострадавшая получила тяжелые травмы. Женщину госпитализировали, но через несколько часов она скончалась, передает ToDay News Ufa.
Балерине назвали неподъемную сумму
Ролик снят на приеме у российского лидера
Откровенное интервью популярной актрисы
У эксцентричной пары серьезные проблемы
Популярные темы форума
ПРОСТИТУТКИ, САМЫЕ ЧЕСТНЫЕ ЖЕНЩИНЫ! ЗАПЛАТИЛ, ПОЛУЧИЛ. НИ НЕРВОВ, НИ ГОЛОВНОЙ БОЛИ, НИ СЦЕН И ЖЕНИТЬБ-РАЗВОДОВ.
В подмосковном Ногинске бродячие собаки затащили ребенка в канализационную трубу и растерзали. Ребенкк два года, находится в тяжелом состоянии в реанимации. Ваше мнение, что делать с собаками?
В НАТО призвали Россию покинуть Крым.
Однополые браки.
Никогда не видел голой девушки в живую
Жена ушла к богатому
Как избавить от молочницы
Друг заделал ребенка
кто скучает по ссср?
Ещё немного о сексе?
бутылки принемать будут сетевые магазины!
почему так легко из семьи утащить мужчину,может не надо торопится замуж выходит,пусть кто-то другой выйдет первый,а мы уже уведём и будем счастливы.
Гадалка сломала мне жизнь
Как не ошибиться при выборе своей половинки? Кто знает формулу счастливого брака?
Подарил ужасную машину
Можно ли найти пару на сайте знакомств
Стыдно ли быть содержанкой?
Если он резко перестал писать
Школа как мясорубка детей на социальный фарш
девочку оставила мать в поликлинике.
Почему девушки не делают первый шаг?
Тимати посвятил Децлу песню
Что думаете о суперграмотных гомосексуалистах, евровидениях, голосистых шоу и прочих домах 2?
Секс по дружбе
Не носит обручальное кольцо
Как избавиться от черных точек?
Переезд на юг
Заголовки
Как похудеть без диеты
На первом свидании говорил о бывшей