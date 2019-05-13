В Башкирии в страшном ДТП погиб пассажир

В минувшее воскресенье, 12 мая, на проспекте Ленина в Стерлитамаке столкнулись Kia Sorento и ВАЗ-2133. В результате аварии пострадали оба водителя, пассажир ВАЗа скончался от полученных травм.
На месте происшествия работают экстренные службы. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП, сообщает ToDay News Ufa.
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