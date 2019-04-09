С территории отдела полиции в Москве угнали BMW

Неустановленные злоумышленники угнали с территории одного из отделов полиции в Москве внедорожник BMW золотистого цвета, передает URA.Ru. В городе объявлен план "Перехват". Сообщается, что преступники могут быть вооружены.
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