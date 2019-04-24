В Москве машина протаранила остановку

На северо-востоке столицы автомобиль влетел в остановку. Инцидент произошел утром 24 апреля на Нижней Красносельской улице.
По предварительной информации, водитель не справился с управлением. В результате ДТП пострадали два человека – они находились в машине в момент аварии. На месте происшествия работают медики и полицейские, передает "Москва 24".
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