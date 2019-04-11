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Авто

В центре Москвы машина на полном ходу сбила девочку-подростка

прочитано 471 раз

На Каланчевской улице в центре Москвы автомобиль на полном ходу сбил 16-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу, передает "Вечерняя Москва". Пострадавшая доставлена в больницу с переломами. Подробности произошедшего устанавливаются.

11 апреля 2019, 12:33

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