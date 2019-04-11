При столкновении ВАЗа и KIA пострадал человек

Днем 11 апреля на пересечении улиц Советская и Горького в городе Октябрьском в Башкирии столкнулись автомобили KIA Rio и ВАЗ-2115, передает портал ToDay News Ufa. По предварительным данным, водитель иномарки не пропустил движущийся во встречном направлении автомобиль при повороте налево.
В результате ДТП пострадала 53-летняя пассажирка отечественного авто. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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