При столкновении ВАЗа и KIA пострадал человек

Днем 11 апреля на пересечении улиц Советская и Горького в городе Октябрьском в Башкирии столкнулись автомобили KIA Rio и ВАЗ-2115, передает портал ToDay News Ufa. По предварительным данным, водитель иномарки не пропустил движущийся во встречном направлении автомобиль при повороте налево.

В результате ДТП пострадала 53-летняя пассажирка отечественного авто. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.