Под Москвой поджигатель за ночь уничтожил две машины

В ночь на 10 апреля возле одного из домов на Крымской улице в городе Раменское Московской области загорелись сразу две машины, передает сайт "Подмосковье сегодня". Местные жители уверены, что речь идет о намеренном поджоге и даже называют вероятный мотив преступника – это война за парковку.