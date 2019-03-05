В Казани при ДТП пострадали пожилая женщина и ребенок

На пересечении проспекта Победы и улицы Фучика в Казани автомобиль Ssangyong Actyon сбил 63-летнюю пенсионерку и восьмилетнюю девочку, передает портал inkazan.ru. Ребенок получил ушиб мягких тканей правой руки, а пожилая женщина – ушиб и гематому левого бедра. За рулем иномарки находилась 38-летняя женщина. Сообщается, что она двигалась на запрещающий сигнал светофора.
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