Под Оренбургом машина задним ходом сбила пенсионерку

На улице Володарского в городе Сорочинск Оренбургской области автомобиль Chevrolet Niva, двигаясь задним ходом, сбил 68-летнюю женщину, передает РИА ФАН. Сообщается, что водитель не убедился в безопасности своего маневра. Пенсионерка была доставлена в больницу с переломом бедра. По факту ДТП проводится проверка.
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