В Башкирии перебегавший на красный свет пешеход попал под машину

Днем 28 марта на регулируемом пешеходном переходе на пересечении улиц Нуркаева и Садовое кольцо в городе Октябрьский в Башкирии автомобиль Kia Picanto сбил 57-летнего пешехода, передает портал ToDay News Ufa. За рулем иномарки находилась 47-летняя женщина. По ее словам, пострадавший пытался пересечь проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Пешеход в результате ДТП получил травмы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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