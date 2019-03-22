Почему Дума не приняла закон о стоимости авто для чиновников
Авторы законопроекта предлагали ввести запрет на закупки, модернизацию и переустройство транспортного средства категорий "А" и "В", цена которых превышает два миллиона рублей. Парламентарии отказались принимать инициативу в первом чтении, отрицательные отзывы на документ предоставило и правительство.
Отклонение законопроекта дало почву для различных манипуляций и интерпретаций со стороны тех, кто желает, выражаясь современной терминологией, "хайпануть" на резонансной теме, поднять вокруг нее шумиху и ажиотаж. В погоне за громкими, кричащими заголовками и вниманием со стороны читателей, некоторые журналисты не посчитали нужным как следует разобраться в теме, представив ситуацию таким образом, будто бы депутаты не захотели пересаживать чиновников на более бюджетные автомобили.
А как в реальности? На самом деле законопроект не принят по одной простой причине: в действующем законодательстве о контрактной системе в сфере закупок для государственных нужд уже содержится механизм так называемого нормирования, то есть ограничения стоимости приобретенных товаров.
Так, статья 19 Федерального закона №44 содержит два способа нормирования в сфере закупок, отметил представитель думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, член фракции "Единая Россия" Алексея Веллер. "Первый – это установление требований к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам, в том числе, предельной цены товаров, работ и услуг; второй – установление нормативных затрат на обеспечение функций госорганов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов, и так далее", – подчеркнул парламентарий.
Законодатель напомнил о постановлении правительства от сентября 2015 года (№927), где сказано, что максимальная предельная цена приобретения транспортных средств – от 1,5 до 2,5 миллиона рублей. Таким образом, 44-й Федеральный закон имеет достаточно норм, чтобы предотвратить закупки товаров и услуг с избыточными потребительскими свойствами или являющихся предметов роскоши.
"Положения Федерального закона №223 не содержат прямых норм, устанавливающих требования нормирования закупок. Вместе с тем необходимо отметить, что одним из принципов закупочной деятельности ФЗ №223 называет целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров", – пояснил Веллер.
Кроме того, парламентарий призвал обратить внимание на изменения, внесенные федеральным законом от 31 декабря 2017 года, в соответствии с которыми правительство может определять товары, закупки которых с начальной максимальной ценой договора превышают установленную величину.
Веллер отметил, что отклоненный законопроект предлагает исключить из предлагаемого ограничения в два миллиона рублей транспортные средства "А" и "Б" только для медицинских целей. Однако ничего не сказано об автомобилях для других, не менее важных сфер: гражданская оборона, МЧС и прочее.
"Абсолютно забыты непростые условия Крайнего Севера, Дальнего Востока, где порой действительно нужно ездить на джипах", – посетовал законодатель.
Большие вопросы у депутатов возникли и к используемой в законопроекте терминологии – о последующих "модернизации транспортных средств", "переустройстве". "Это в своем отрицательном отзыве отмечает и правительство", – заключил парламентарий.
Артистку провожают в последний путь
Певица обрела покой на Троекуровском кладбище
Самые интересные мероприятия Москвы – в традиционном обзоре "Дни.ру"
Популярные темы форума
Как вы относитесь,к тому,что мигранты работают в нашей стране,вместо нас?А свой народ ходит годами ищет работу,как вы на это смотрите???
Умерла Юля Началова
Был секс, но встречаться не предложил
Кейт Миддлтон или Меган Маркл
Имя Анастасия
Посоветуйте легкую диету для похудения
Люди меня используют
Завидую замужним подругам
Екатерина или Виктория
Жена шарится по карманам
Моника Белуччи
Дочь хочет сделать тату
Виктория
Куриная диета
Мужчины не ценят хорошего отношения
Хочу ее мужа
Таблетки для экстренной контрацепии
На подругу замахивается парень
Меган Маркл
Женщина обеспечивает мужчину
Препод намекает на секс
Постоянно мерзнут ноги
Чем вы занимались, когда были в декрете?
Колоть губы во время беременности
Хватит страдать фигнёй. И ПРИДУМЫВАТЬ НАДУМЫВААТЬ МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ. НИ ОДИН ЖУРНАЛИСТ С ПРОШЛЫХ ВЕКОВ ДАЖЕ НЕ МОГ ПОДУМАТЬ ОБ ИЗВРАЩЕНИИ МАТЕРИАЛА И ФАКТОВ НА СТОЛЬКО....
Жизнь после развода.
Фейсбук
Подруга специально нагнетает
Медовая диета
3 сигареты в день много?