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Авто

Почему Дума не приняла закон о стоимости авто для чиновников

Фото: www.globallookpress.com
Госдума на вчерашнем пленарном заседании отклонила законопроект об ограничении сумм на приобретение автомобилей для чиновников. Причина предельно простая: в текущем законодательстве уже есть нормы, позволяющие эффективно расходовать государственные средства, в том числе на покупку средств передвижения. Но как это нередко бывает, нашлись те, кто решил использовать факт отклонения по сути лишнего нормативно-правого акта в своих целях, попытавшись поднять на этой теме шумиху. 
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Авторы законопроекта предлагали ввести запрет на закупки, модернизацию и переустройство транспортного средства категорий "А" и "В", цена которых превышает два миллиона рублей. Парламентарии отказались принимать инициативу в первом чтении, отрицательные отзывы на документ предоставило и правительство.

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Отклонение законопроекта дало почву для различных манипуляций и интерпретаций со стороны тех, кто желает, выражаясь современной терминологией, "хайпануть" на резонансной теме, поднять вокруг нее шумиху и ажиотаж. В погоне за громкими, кричащими заголовками и вниманием со стороны читателей, некоторые журналисты не посчитали нужным как следует разобраться в теме, представив ситуацию таким образом, будто бы депутаты не захотели пересаживать чиновников на более бюджетные автомобили.

А как в реальности? На самом деле законопроект не принят по одной простой причине: в действующем законодательстве о контрактной системе в сфере закупок для государственных нужд уже содержится механизм так называемого нормирования, то есть ограничения стоимости приобретенных товаров.

Фото: www.globallookpress.com

Так, статья 19 Федерального закона №44 содержит два способа нормирования в сфере закупок, отметил представитель думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, член фракции "Единая Россия" Алексея Веллер. "Первый – это установление требований к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам, в том числе, предельной цены товаров, работ и услуг; второй – установление нормативных затрат на обеспечение функций госорганов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов, и так далее", – подчеркнул парламентарий.

Законодатель напомнил о постановлении правительства от сентября 2015 года (№927), где сказано, что максимальная предельная цена приобретения транспортных средств – от 1,5 до 2,5 миллиона рублей. Таким образом, 44-й Федеральный закон имеет достаточно норм, чтобы предотвратить закупки товаров и услуг с избыточными потребительскими свойствами или являющихся предметов роскоши.

"Положения Федерального закона №223 не содержат прямых норм, устанавливающих требования нормирования закупок. Вместе с тем необходимо отметить, что одним из принципов закупочной деятельности ФЗ №223 называет целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров", – пояснил Веллер.

Фото: www.globallookpress.com

Кроме того, парламентарий призвал обратить внимание на изменения, внесенные федеральным законом от 31 декабря 2017 года, в соответствии с которыми правительство может определять товары, закупки которых с начальной максимальной ценой договора превышают установленную величину.

Веллер отметил, что отклоненный законопроект предлагает исключить из предлагаемого ограничения в два миллиона рублей транспортные средства "А" и "Б" только для медицинских целей. Однако ничего не сказано об автомобилях для других, не менее важных сфер: гражданская оборона, МЧС и прочее.

"Абсолютно забыты непростые условия Крайнего Севера, Дальнего Востока, где порой действительно нужно ездить на джипах", – посетовал законодатель.

Большие вопросы у депутатов возникли и к используемой в законопроекте терминологии – о последующих "модернизации транспортных средств", "переустройстве". "Это в своем отрицательном отзыве отмечает и правительство", – заключил парламентарий.

Автор: Иван Прошкин22 марта 2019, 16:23

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