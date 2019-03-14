Последствия страшной аварии с автобусом под Москвой сняли на видео

Утром 14 марта в Сергиево-Посадском районе Московской области произошло ДТП с участием автобуса. Последствия аварии очевидцы сняли на видео, передает телеканал "360". На записи видно, что общественный транспорт оказался завален на бок.
Изначально сообщалось о десяти или 13 пострадавших. В МВД России по Московской области подчеркнули, что в результате столкновения пострадали два человека.
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