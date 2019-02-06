В ДТП в Ижевске пострадала девочка-подросток

Ранним утром 5 февраля на Воткинском шоссе в Ижевске автомобиль Hyundai Solaris врезался в идущую в попутном направлении машину LADA Largus, передает портал udm-info.ru. По предварительным данным, водитель иномарки не смог соблюсти безопасную дистанцию. В результате ДТП пострадал не только он, но и его 16-летняя пассажирка.
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