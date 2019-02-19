В Омске полицейские устроили погоню за пьяным водителем

В Омске сотрудники уголовного розыска обратили внимание на автомобиль "Форд". Водителем транспортного средства оказался ранее судимый гражданин.
Водитель пытался скрыться от полицейских, но был задержан. Злоумышленник уже во второй раз оказался в пьяном виде за рулем. Возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, передает gorod55.ru.
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