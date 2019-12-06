Иномарка загорелась в Петербурге

В пятницу, 6 декабря, на Витебском проспекте в Санкт-Петербурге загорелся автомобиль Ford Mondeo. На место происшествия оперативно прибыли пожарные.
Спасателям удалось потушить пожар менее чем за час. В результате у машины выгорел моторный отсек. Сведений о пострадавших пока не поступало, сообщает ИА "Невские новости".
Популярные темы форума
Известная ведущая спит с влиятельным банкиром?!!
Совок гнойный как рана с опарашами всё было хорошо и правильно
Кто лучше Отмороженный или Невеста покойника?
Пугачёва и Невеста покойника - что общего.
ВЫ ГДЕ ОДЕВАТЕСЬ ?
АВТОБУС УЛЕТЕЛ В РЕКУ ,В ЗАБАЙКАЛЬЕ.
Какой подарок хотите на новый год?
Как это остановить?
Кто полнее раскроет тему зоофилии?
В самом деле - ответьте.