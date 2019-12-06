На Саратовской улице на юго-востоке Москвы водитель автобуса сбил ребенка. Тот получил черепно-мозговую травму.
"Пострадавший жив, водитель на месте. Остальные обстоятельства уточняются", – цитирует пресс-службу столичного управления ГИБДД "Москва 24".
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