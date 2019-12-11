Jaguar I-Pace: оседлать молнию

В XXI веке в списке модных и актуальных дел для автопроизводителя выпуск электромобиля занимает второе по популярности место. На первой строчке – выпуск релизов о планах выпустить электромобиль. И вот наконец Jaguar занял обе строчки, и у меня появилась прекрасная возможность узнать, на что похож их первый электромобиль. Встречайте: Jaguar I-Pace!

Мы видим автомобиль, в дизайне которого на первом месте эффективность. В том числе и в аэродинамике. Коэффициент лобового сопротивления очень впечатляющий – 0,29. Для сравнения: Jaguar F-Type 0,37, Mercedes G-klasse – 0,54. И это очень важно, потому что в связи с редкостью электрических заправок главная задача – максимально увеличить запас хода. Но об этому чуть позже.

Решетка радиатора узнаваема, как и фирменный хищный прищур фар. Широкие ноздри воздухозаборников и противотуманные фары, рифмующиеся с основным светом.

Какой-то невероятной спортивности в облике автомобиля я не вижу, но буквально все здесь кричит об актуальности и современности. Начнем хотя бы с убирающихся в корпус дверных ручках.

Задние фонари такие узкие, что кажется, об них можно порезаться. При взгляде с кормы начинает играть прижатость задней части крыши, и силуэт стремится вперед. С этого ракурса мне машина нравится куда больше.

Ну и конечно сумасшедший яркий синий цвет, молния на дороге, взрыв на сетчатке глаза, красота и сила. Вот на что похож цвет этого автомобиля.

Знаете, я уже привык к тому, что салонах гибридных и электрических автомобилей правит аскеза. Как еще намекнуть восторженному пользователю, что ему несказанно повезло и он сидит в автомобиле будущего? Здесь все строго, но совсем неаскетично.

Посмотрите хотя бы на два экрана (вообще роскошь интерьеров электромобилей измеряется количеством экранов, как я уже понял). Верхний – для основных функций компьютера, нижний, урезанный – для управления телефоном, обогревом сидений и подобными не самыми критичными для поездки функциями. Вот только покрываются пылью они очень быстро...

Если вы заметили, колесики управления климатом тоже могут похвастаться встроенным ЖК-дисплеем. У меня возникают подозрения, что в Великобритании ЖК-экраны стали дешевле алюминия (хотя я знаю, что сейчас Jaguar собираются совсем не там).

Приборная панель тоже выполнена в виде сплошного экрана, и компоновка приборов выглядит очень непривычно в виду отсутствия ненужного в электромобиле тахометра.

Напоследок о комфорте: сиденья куда мягче, чем они выглядят, и хорошо поддерживают спину. Сзади тоже очень много места, несмотря на то, что снаружи автомобиль выглядит совсем небольшим.

Вот мы и подошли к самому "вкусному" моменту нашего обзора. Как этот автомобиль едет? По паспорту – 4,8 секунды разгоняют электронного коня до заветных 100 км/ч. Казалось бы, результат не самый крутой, и меня это очень удивило. Но вопрос в том, КАК он это делает. Тяга абсолютно одинаковая, что на старте, что до 120 км/ч. Абсолютно монотонное электрическое ускорение, нежное, но неумолимо вжимающее водителя и матерящегося от восторга пассажира (точнее, пассажирку) в кресло – основано на реальных событиях. Ускорение слегка падает после 150 км/ч, но у нас все равно нельзя нигде ездить с такой скоростью.

Опять же, я ожидал, что, как и большинство электрокаров, с которыми я знаком, Jaguar I-Pace будет жестким и некомфортным. Как бы не так. Ощущения от поездки очень приятные, но не в ущерб водительскому азарту. Вхождение в резкие повороты, постоянная готовность к резкому броску вперед при перестроении, адаптирующаяся под дорожное покрытие подвеска и настоящий полный привод – все это делает поездку за рулем этого автомобиля невероятно интересной.

Это первый "Ягуар", в котором я не обнаружил привычной "шайбы" переключения передач. Вместо этого мы перешли на… кнопки. Очень непривычно и не так уж оправдано: традиционная шайба справилась бы ничуть не хуже. И дань традициям, опять же. Но, видимо, инженеры компании решили таким образом подчеркнуть переход на новый этап жизни.

Отдельный шок испытываешь, когда нажимаешь на кнопку старт и слышишь… ровным счетом ничего. Электродвигатель работает практически бесшумно. В салон проникает только шум колес и после 100 км/ч шум рассекаемого воздуха. Можно настроить автомобиль так, чтобы в салоне был искусственный звук двигателя. Некоторым так привычнее, но мне этот звук не понравился совсем.

Расход электроэнергии на сто километров составляет 37 квт/ч, что переводится приблизительно в 200 рублей по круглосуточному тарифу или 78 рублей по ночному. Против стоимости 95 бензина при 10 литрах расхода (450 рублей), это весьма существенный выигрыш. Впрочем, одно "но" здесь присутствует, и очень весомое.

Несмотря на то, что в той же Москве все парковки уже обставили зарядками для электромобилей, чтобы зарядить батарею от обычной, не шоковой, зарядки наполовину, мне потребовалось приблизительно двое суток. При запасе хода примерно в 300 километров, это 150 километров за двое суток. По городским стандартам – абсолютно ни о чем. На станции быстрой зарядки батарея наполняется до 80% за два часа. Против пяти минут до полного бака бензина это очень и очень большое отставание. Остается либо вариант собственного загородного дома, где можно поставить зарядку посильнее, если позволяет подведенная мощность, либо пользоваться автомобилем в режиме "трое суток через трое".

Аудиосистема в I-Pace поставляется в трех вариантах: от скромной стандартной Meridian в 380 ватт до дорогой Meridian Signature Reference мощностью аж в 1,3 киловатта на 26 динамиков. Интересно, насколько это сокращает запас хода автомобиля, м?

Так или иначе, мне досталась самая скромная из комплектаций, о которой я ничего сверхъестественного сказать не могу. Звучит неплохо, но не более того. Сразу хочется поднять низы, чтобы избавиться от некой стерильности звучания. Честно говоря, акустику я тестировал совсем недолго, потому что хорошим звуком меня уже не удивишь, а вот чистым свистом ветра, без рева двигателя на скорости 130 км/ч, удивить получилось.

Лучшая подруга музыканта (я о гитаре) разместилась в багажнике с комфортом и удобством. Для небольшого кроссовера Jaguar I-Pace получился очень просторным.

Интересным дополнением стало 10-литровое отделение переднего багажника. Ну понятно же: двигателя внутреннего сгорания нет, аккумулятор под днищем, а передняя крышка должна открываться! Значит, будет еще один багажник. Сюда прекрасно помещаются провода для уличных и домашних зарядок.

Вот так, кстати, выглядит розетка машины. В какой-то момент появилась идея потроллить заправщиков на АЗС, но остановила меня мысль о том, что какой-нибудь умник таки залил бы туда полный бак 95-го.

Что я могу сказать? Jaguar I-Pace – современный, удобный и интересный автомобиль, готовый покорить мир. Готов ли мир к тому, чтобы быть покоренным электромобилями – другой вопрос. По крайне мере в том, что касается современных российских реалий. Удобство и ходовые качества автомобиля сталкиваются с трудностями длительной зарядки. И несмотря на то, что Jaguar дает семилетнюю гарантию на батарею, наши морозы - не самая лучшая среда для эксплуатации аккумуляторов.

Цена на автомобиль вполне в духе Jaguar: от 6,2 млн. рублей, что не так много за уникальную, непохожую ни на что тачку, но совсем немало, если говорить о "рабочей лошадке" на каждый день.

Несмотря на это, Jaguar I-Pace получил лично у меня очень высокую оценку: я начал действительно подумывать о покупке такого автомобиля. Экологичность, надежность, невероятно интересное вождение – достаточно для того, чтобы я начал прикидывать, с какой стороны приладить зарядку для электроавтомобиля в своем гараже. А это – достаточно весомый признак.