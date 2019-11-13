Есть погибшие: в Башкирии перевернулась легковушка

В среду, 13 ноября, в Салаватском районе Башкирии произошла смертельная авария. На 10-м километре трассы "Малояз – Верхние Киги – Ункурда" автомобиль Lifan съехал влево по ходу движения, после чего опрокинулся.
В результате аварии погибли водитель и пассажирка легковушки. Еще двух пассажиров – мужчину и женщину – доставили в больницу с травмами. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает ToDayNews Ufa.
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