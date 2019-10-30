Есть жертвы: в Подмосковье произошла страшная авария с грузовиком

В среду, 30 октября, в Шаховском районе Московской области произошла смертельная авария. На 159-м километре трассы М-9 "Балтия" столкнулись грузовой автомобиль и легковушка Kia. По предварительным данным, причиной ДТП могла стать неблагоприятная погода, сообщает "Царьград".
В результате аварии погибли пять человек. Водитель грузовика получил травмы, от госпитализации он отказался. В районе места происшествия движение транспорта сильно затруднено. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства ДТП, передает ТАСС.
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