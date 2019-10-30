В Москве в результате ДТП пострадал человек

В столичном районе Щукино автомобиль совершил наезд на препятствие. В результате ДТП пострадал водитель.
На месте аварии работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, передает "Москва 24".
В столичном районе Щукино автомобиль совершил наезд на препятствие. В результате ДТП пострадал водитель.
На месте аварии работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, передает "Москва 24".
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