В Петербурге в смертельном ДТП погиб человек

В Пушкинском районе Петербурга произошло смертельное ДТП. В результате аварии один человек погиб и двое получили травмы.
По данным газеты "Петербургский дневник", столкнулись автомобили "Nissan" и "Газель". По факту случившегося проводится проверка.
В Пушкинском районе Петербурга произошло смертельное ДТП. В результате аварии один человек погиб и двое получили травмы.
По данным газеты "Петербургский дневник", столкнулись автомобили "Nissan" и "Газель". По факту случившегося проводится проверка.
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