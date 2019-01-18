В Нижнем Новгороде в ДТП с фурой погибла женщина

18 января в больнице скончалась 42-летняя женщина, пострадавшая во время жуткого ДТП с фурой. Сама авария произошла за день до этого, 17 января на Московском шоссе. Грузовик вылетел на перекресток на красный свет, где буквально снес легковушку Hyundai, передает портал newsnn.ru. Водителя и пассажирку зажало в салоне, их пришлось извлекать из искореженного остова авто с помощью специальной техники. Пострадавшие были доставлены в больницу, однако спасти женщину врачам не удалось.