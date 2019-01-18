В Петербурге машина протаранила остановку с людьми (видео)

У станции метрополитена "Академическая" на севере Санкт-Петербурга иномарка врезалась в остановку общественного транспорта, передает Пятый канал. В этот момент там находились десять человек. Под колеса машины попала одна пожилая женщина. Ее доставили в больницу. Водитель рассказал, что потерял управление из-за наезда на ледяной сугроб. Очевидцы опубликовали видео с последствиями ДТП.
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