Скандальные подробности ДТП с краснодарским судьей
ДТП с 18-летней девушкой и судьей на автомобиле Kia Optima случилось еще 21 декабря 2018 года в центре Краснодара. Спортсменка переходила проезжую часть по зебре. Все автомобили притормозили, чтобы пропустить ее, кроме иномарки, которая двигалась в крайнем ряду – она сбила студентку.
Виновник попытался скрыться с места ДТП, однако ему помешали водители, ставшие свидетелями наезда. Мужчина вышел из машины и начал "тыкать в лицо гражданам своей корочкой судьи, обещая всех пересажать", а также "хвастался своей неприкосновенностью". На записи слышно, как он нетрезвым голосом требует от другого автомобилиста, чтобы тот назвал свою фамилию, и угрожает привлечь его к ответственности.
Видео появилось в Сети 15 января. Только после этого последовала реакция Краснодарского гарнизонного военного суда. Там признали, что на видео с места ДТП действительно их сотрудник Арсен Крикоров, и добавили, что могут назначить служебную проверку.
"В целях установления наличия в действиях судьи Крикорова дисциплинарного проступка компетентными должностными лицами рассматривается вопрос о проведении служебной проверки в отношении судьи", – приводит сообщение пресс-службы суда RT.
Виктория Зверева – член краевой сборной по тхэквондо. Как рассказал ее тренер Олег Алиев, сотрудники полиции на месте ДТП говорили, что ничего предпринять не могут, так как судья наделен служебной неприкосновенностью. По этой же причине его не проверили на наличие алкоголя в крови.
По словам тренера, у подопечной в результате ДТП, по всей видимости, разрыв связок на ноге. Зверевы собираются в Ростов, где специалисты смогут поставить точный диагноз и назначить лечение. Родители Виктории подсчитали, что на восстановление дочери понадобится около трех миллионов рублей. Крикоров с таким размером компенсации за причиненные в ДТП страдания и моральный ущерб не согласен.
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