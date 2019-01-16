Пострадали семеро: машина влетела в толпу на тротуаре

Неподалеку от железнодорожной станции Синдзюку в центре Токио автомобиль влетел в толпу на тротуаре, передает "Экспресс-газета". Сообщается по меньшей мере о семи пострадавших. Состояние некоторых оценивается как тяжелое.
Водитель остался на месте ДТП. Им оказался 79-летний мужчина. Полиция допрашивает его и устанавливает обстоятельства аварии.
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