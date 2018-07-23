Автоледи прокатила на капоте полицейского

В городе Видное сотрудник ДПС попытался проверить документы у женщины-водителя, однако та испугалась и попыталась скрыться. Уйти без шума ей не удалось – путь автомобилю перекрыл страж порядка.

Автоледи не смутилась: она "подкинула" полицейского на капот и прокатила по двору, передает Пятый канал. Инцидент сняли на видео очевидцы.