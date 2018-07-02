Как сэкономить топливо: советы автомобилистам
Несколько правил, при их исполнении автолюбителями, помогут существенно ограничить аппетиты транспортного средства. Соблюдать их владельцам автомашин не трудно – они не выходят за рамки инструкций по эксплуатации автомобиля.
Сбережет топливо отказ от "рваного" стиля езды. Резкий старт повышает нагрузку на мотор – цилиндры работают быстрее, а форсунки впрыскивают в них больше топлива. Расход бензина при таком режиме увеличивается на 3-5 литров на 100 километров.
Количество затраченного топлива зависит и от давления в шинах. Недокачанные, также как и перекачанные шины – убийцы экономичности в любом автомобиле, предупреждают эксперты. Давление всегда должно соответствовать техническим параметрам автомобиля.
Ездить в жару по городу, конечно, приятнее с кондиционером. Однако следует помнить, что это устройство – настоящий пожиратель топлива. В его работе участвует компрессор, который приводится в движение механическим путем. Так что вполне закономерно приятная прохлада в салоне обходится в дополнительные 2-3 литра. Если жара не так уж нестерпима, лучше обойтись опущенным стеклом.
Съедает топливо и работа на холостых оборотах – не стоит держать включенным двигатель в те моменты, когда автомобиль простаивает. Если вы не собираетесь двигаться с места в течение ближайших 5-1– минут, двигатель лучше выключить: это сэкономит вам около одного литра за час.
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Нагрузку на двигатель – а, соответственно, и расход бензина – увеличивает лишний вес. Каждые 80-100 килограммов увеличивают расход топлива почти на поллитра на 100 километров. Для экономии топлива нужно навести порядок в багажнике и салоне: убрать ненужные канистры и другие предметы, которые заметно увеличивают вес машины. Если вы не планируете выезжать за пределы города, вполне можно отказаться и от запасного колеса, приводит совет сотрудника станции техобслуживания из Владивостока Игоря Мухина телеканал "360".
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