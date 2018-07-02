Как сэкономить топливо: советы автомобилистам

Цены на бензин все никак не снизятся, и экономия топлива становится важной проблемой для автомобилистов. Эксперты поделились советами, как снизить расходы на питание своего железного коня.

Несколько правил, при их исполнении автолюбителями, помогут существенно ограничить аппетиты транспортного средства. Соблюдать их владельцам автомашин не трудно – они не выходят за рамки инструкций по эксплуатации автомобиля.

Сбережет топливо отказ от "рваного" стиля езды. Резкий старт повышает нагрузку на мотор – цилиндры работают быстрее, а форсунки впрыскивают в них больше топлива. Расход бензина при таком режиме увеличивается на 3-5 литров на 100 километров.

Количество затраченного топлива зависит и от давления в шинах. Недокачанные, также как и перекачанные шины – убийцы экономичности в любом автомобиле, предупреждают эксперты. Давление всегда должно соответствовать техническим параметрам автомобиля.

Ездить в жару по городу, конечно, приятнее с кондиционером. Однако следует помнить, что это устройство – настоящий пожиратель топлива. В его работе участвует компрессор, который приводится в движение механическим путем. Так что вполне закономерно приятная прохлада в салоне обходится в дополнительные 2-3 литра. Если жара не так уж нестерпима, лучше обойтись опущенным стеклом.

Съедает топливо и работа на холостых оборотах – не стоит держать включенным двигатель в те моменты, когда автомобиль простаивает. Если вы не собираетесь двигаться с места в течение ближайших 5-1– минут, двигатель лучше выключить: это сэкономит вам около одного литра за час.

Нагрузку на двигатель – а, соответственно, и расход бензина – увеличивает лишний вес. Каждые 80-100 килограммов увеличивают расход топлива почти на поллитра на 100 километров. Для экономии топлива нужно навести порядок в багажнике и салоне: убрать ненужные канистры и другие предметы, которые заметно увеличивают вес машины. Если вы не планируете выезжать за пределы города, вполне можно отказаться и от запасного колеса, приводит совет сотрудника станции техобслуживания из Владивостока Игоря Мухина телеканал "360".