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Экономика

Чем грозит снижение цен на бензин

Фото: GLOBAL LOOK press/Walter G. Allgower
После рекордного роста цены на бензин пошли на спад – в среднем на пять копеек. Эксперты призывают россиян не обольщаться, постольку снижение стоимости может быть затишьем перед подорожанием топлива.
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Специалисты отмечают, что бензин дешевеет несущественными темпами. Однако наметившийся тренд на снижение цены обрадовал автолюбителей, так как совсем недавно топливо за неделю дорожало на 76–79 копеек.

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Впрочем, далеко не все водители испытывают положительные эмоции от такой тенденции. Многие убеждены, что снижение может быть просто ценовым маневром перед очередным повышением.

Более того, россияне успели свыкнуться с устойчивым повышением ценника. По этой причине даже столь незначительное падение стоимости оказалось приятной неожиданностью, передает Life.ru.

Заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова уверена, что такое явление можно считать прогрессом, вызванным усилением государственного контроля за ценообразованием на нефтепродукты. "Объективно тренд на удешевление нефтепродуктов должен сохраняться как минимум в течение лета", – считает она.

Напомним, что цены на нефть пошли на взлет в конце весны 2018 года. Бензин за недолгий период мая – начала июня подорожал почти на 8% – больше, чем за весь предыдущий год. Эксперты считали, что всему виной является перекос в механизме ценообразования. Власти пытаются исправить этот сбой.

Автор: Михаил Вштанов19 июня 2018, 12:38

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