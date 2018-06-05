Три иностранца угнали иномарку под Москвой

В поселке Быково в городе Подольске Московской области полиция задержала трех иностранных граждан, угнавших автомобиль за два миллиона рублей, сообщает сайт "Подмосковье сегодня". Уроженцы ближнего зарубежья воспользовались специальным оборудованием для вскрытия замка и запуска двигателя.
Злоумышленников задержали при перегоне машины. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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