Жертвой жуткой аварии в Татарстане стал сын бывшего главы Ижевска

Стали известны личности погибших в жуткой аварии на 879-м километре трассы М7 возле села Отар-Дубровка в Пестречинском районе Татарстана, где на высокой скорости столкнулись легковой автомобиль Nissan Qashqai и грузовик Iveco. Одним из погибших оказался президент федерации армрестлинга Удмуртии Александр Тюрин, сын бывшего главы Ижевска Юрия Тюрина, передает портал udm-info.ru. Также погибла тетя молодого человека. Его жена и дочь сидели на заднем сиденье, они с переломами и ушибами средней степени тяжести были доставлены в больницу.