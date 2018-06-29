В Татарстане в жуткой аварии с грузовиком погибли люди

На 879-м километре трассы М7 возле села Отар-Дубровка в Пестречинском районе Татарстана столкнулись легковой автомобиль Nissan Qashqai и грузовик Iveco, передает портал inkazan.ru. Водитель и пассажир легковушки погибли на месте.
Еще три пассажира, среди которых был ребенок, пострадали. Спасатели извлекли их из покореженного остова иномарки при помощи гидравлического инструмента. Обстоятельства жуткой аварии устанавливаются.
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