Напротив церкви под Нижним Тагилом произошло страшное ДТП

Недалеко от пешеходного перехода около церкви в поселке Горбуново под Нижним Тагилом столкнулись иномарка и "Газель", передает портал tagilcity.ru. Легковушка оказалась сильно повреждена с водительской стороны. Информации о пострадавших пока не поступало. На месте работают пожарные и сотрудники дорожной полиции. В районе аварии образовалась большая пробка в обоих направлениях движения.

