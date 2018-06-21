Странная авария в Нижнем Новгороде попала на видео

На проспекте Гагарина у Дворца спорта в Нижнем Новгороде столкнулись три автомобиля, передает портал newsnn.ru. При этом очевидцы рассказывают, что все машины двигались на разрешающий сигнал светофора. Тем не менее одна из них оказалась развернута навстречу движению двух других. Запись с камеры наружного наблюдения помогла пролить свет на произошедшее. Видно, что один автомобиль завершал поворот в тот момент, когда перпендикулярному потоку движения уже загорелся зеленый. В результате его протаранили сразу две машины. Странности аварии прибавляет тот факт, что все участники дорожного движения ехали с небольшой скоростью и, кажется, могли избежать столкновения.