Мужчина с ребенком погибли в ДТП с фурой

На 850-м километре трассы М7 в Пестречинском районе Татарстана столкнулись легковой автомобиль Skoda Rapid и фура Scania, передает портал inkazan.ru. 30-летний водитель легковушки и находившийся в салоне ребенок от полученных травм погибли на месте. Еще одна пострадавшая доставлена в больницу. Обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются.
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