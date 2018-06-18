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Авто

Застрявший на трамвайных путях ВАЗ сняли на видео

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Вечером 18 июня возле Лисьей горы в Нижнем Тагиле водитель снял на видео поврежденный автомобиль ВАЗ, застрявший на трамвайных путях. Рядом стояли сотрудники дорожной полиции и автомобиль пожарной службы. Движение трамваев оказалось заблокировано, передает портал tagilcity.ru. Подробности произошедшего устанавливаются.

18 июня 2018, 18:48

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