Застрявший на трамвайных путях ВАЗ сняли на видео

Вечером 18 июня возле Лисьей горы в Нижнем Тагиле водитель снял на видео поврежденный автомобиль ВАЗ, застрявший на трамвайных путях. Рядом стояли сотрудники дорожной полиции и автомобиль пожарной службы. Движение трамваев оказалось заблокировано, передает портал tagilcity.ru. Подробности произошедшего устанавливаются.
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