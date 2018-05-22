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Авто

Разбившийся в аварии водитель скорой спас ребенка и умер от инфаркта

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Стало известно, что у водителя попавшей в ДТП скорой помощи в Москве случился сердечный приступ. Сразу после аварии мужчина отвез ребенка в больницу, где у него самого произошел инфаркт. 
прочитано 1479 раз

К сожалению, спасти жизнь водителя не удалось. Врач кареты скорой также находится в больнице с сотрясением головного мозга и ушибленной раной головы.

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Медики везли ребенка в тяжелом состоянии, подключенного к аппарату искусственной вентиляции легких. С места аварии его отправили в городскую детскую больницу имени Сперанского, передает "Пятый канал".

Выяснилось, что машина скорой помощи не принадлежит московскому департаменту здравоохранения. Скорее всего, она является собственностью частного медицинского учреждения, сообщает телеканал "360".

Напомним, массовая авария произошла на пересечении Кутузовского проспекта с Минской улицей в Москве 22 мая в 16:25. Столкнулись семь автомобилей, включая карету скорой помощи. Шесть человек получили травмы, среди них – один ребенок.

Для госпитализации пострадавших был отправлен вертолет. Инцидент привел к огромной пробке. На Кутузовском проспекте пришлось перекрыть четыре полосы дорожного движения. 

Автор: Валерия Нарская22 мая 2018, 21:27

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