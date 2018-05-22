На западе Москвы произошла авария с машиной скорой

На Кутузовском проспекте в Москве случилась авария. По предварительным данным, машина скорой помощи вылетела на полосу встречного движения, из-за чего произошло столкновение.
"Жуткое ДТП. Сейчас будет огромная пробка", – цитирует очевидца сайт радиостанции "Говорит Москва". Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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