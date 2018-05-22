Жуткие кадры с места массовой аварии в Москве

Стали известны подробности ДТП на Кутузовском проспекте. В аварии столкнулись семь автомобилей.

Среди машин – и карета скорой помощи. По последним данным, пострадали шесть человек, в том числе ребенок.

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По данным столичного управления ГИБДД, авария произошла на пересечении Кутузовского проспекта и Минской улицы. ДТП привело к перекрытию четырех полос дорожного движения, передает Life.ru.

Появились и страшные кадры с места происшествия. Для эвакуации пострадавших привлекается медицинский вертолет.

Дальнейшая информация уточняется, сообщает телеканал "360". "На месте работают сотрудники ГИБДД. В область движется только одна полоса, причем полоса общественного транспорта. Пробка в сторону области – три километра. В центр движутся две полосы из четырех", – цитирует представителя столичного главка ГИБДД радиостанция "Говорит Москва".

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, машина скорой помощи вылетела на полосу встречного движения, из-за чего произошло столкновение. "Жуткое ДТП. Сейчас будет огромная пробка", – рассказал очевидец аварии.