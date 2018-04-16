Лимузин Брежнева продают за миллион евро

Редкий коллекционный автомобиль ЗИЛ-114 выставлен на продажу в Германии. Владелец оценил его в 999 тысяч евро.

Цена раритета впечатляет. Если пересчитать это на рубли, получится более 75 миллионов. По подсчетам экспертов авторынка, за такие деньги можно купить сразу два новеньких Rolls-Royce Phantom.

История ЗИЛа в деталях неизвестна. Предполагают, что на нем ездили первые лица Германской Демократической республики в1970-е – 80-е годы. Серийная сборка модели как раз началась в 1970 году, с линии сошло 133 таких автомобиля.

ЗИЛ-114 примечателен тем, что под капотом представительского ретро-седана установлен мощный 7-литровый 300-сильный двигатель, работающий в связке с автоматической коробкой передач. Владелец сообщает, что автомобиль в идеальном состоянии. Пробег у машины – всего чуть более 46 тысяч километров, передает телеканал "360".

В прошлом году на продажу выставили первый лимузин Бориса Ельцина. Автомобиль первого президента Российской Федерации оценили дешевле - за него просили около 20 миллионов рублей. Под капотом у бронированного Mercedes-Benz S-Class Pullman, выпущенного в 1994 году, пятилитровый 320-сильный мотор.

Другой лимузин Бориса Ельцина продали еще раньше. Mercedes-Benz S-Class Pullman 1995 года подарил первому президенту РФ канцлер Германии Гельмут Коль. Как сообщается, автомобиль предназначался немецкому канцлеру, однако Коль предпочел отдать лимузин российскому лидеру.