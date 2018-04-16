Лимузин Брежнева продают за миллион евро
Цена раритета впечатляет. Если пересчитать это на рубли, получится более 75 миллионов. По подсчетам экспертов авторынка, за такие деньги можно купить сразу два новеньких Rolls-Royce Phantom.
История ЗИЛа в деталях неизвестна. Предполагают, что на нем ездили первые лица Германской Демократической республики в1970-е – 80-е годы. Серийная сборка модели как раз началась в 1970 году, с линии сошло 133 таких автомобиля.
ЗИЛ-114 примечателен тем, что под капотом представительского ретро-седана установлен мощный 7-литровый 300-сильный двигатель, работающий в связке с автоматической коробкой передач. Владелец сообщает, что автомобиль в идеальном состоянии. Пробег у машины – всего чуть более 46 тысяч километров, передает телеканал "360".
ЗИЛ-114 1967-78 гг выпуска. Всегда в галстуке. #зил #зил114 #ретро #retro #oldcar #luxurycar #ссср by mosgordrive pic.twitter.com/eURkxABCJT— oldcar photos (@oldcar_photo) 10 сентября 2015 г.
В прошлом году на продажу выставили первый лимузин Бориса Ельцина. Автомобиль первого президента Российской Федерации оценили дешевле - за него просили около 20 миллионов рублей. Под капотом у бронированного Mercedes-Benz S-Class Pullman, выпущенного в 1994 году, пятилитровый 320-сильный мотор.
Другой лимузин Бориса Ельцина продали еще раньше. Mercedes-Benz S-Class Pullman 1995 года подарил первому президенту РФ канцлер Германии Гельмут Коль. Как сообщается, автомобиль предназначался немецкому канцлеру, однако Коль предпочел отдать лимузин российскому лидеру.
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