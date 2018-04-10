Названы самые популярные в России машины с пробегом

Автомобили корейских и французских брендов становятся самыми популярными на вторичном авторынке в России. Опережает их пока только отечественная Lada.

Продажи автомобилей в России растут. Увеличение показали все марки, вошедшие в топ-10 – рейтинг, составленный аналитическим агентством "Автостат". По его данным, самый большой рост сохраняется у корейских брендов KIA (+23,4%) и Hyundai (+17%). В марте к ним присоединился французский Renault, продажи которого подросли на 18,1%.

В целом же, как подсчитали эксперты, в марте 2018-го рынок автомобилей с пробегом в России вырос – по сравнению с мартом прошлого года - на 6,7%. За месяц в стране продано с рук 489,1 тысячи машин.

Лидирует на вторичном авторынке отечественная Lada. В прошлом месяце на ее долю пришлось 26,2% от общего объема продаж – 128,4 тысячи автомобилей. Среди иномарок на первом месте Toyota, увеличившая продажи на 7,9% – до 55,5 тысячи машин. Третий по популярности – японский бренд Nissan. За минувший месяц в России реализовали 27,1 тысячи этих машин с пробегом – на 9,3% больше, чем годом раньше.

Самый большой рост продаж в топ-10 среди моделей показал Hyundai Solaris – на 25,1%. Эксперты объясняют это тем, что "Солярис" уже несколько лет остается бестселлером среди новых легковушек – и теперь массово появляется на вторичном рынке. А лидерство удерживает Lada 2114. Второе место сохраняет Ford Focus – его продажи выросли на 10,4%, до 12,2 тысячи машин.

По росту продаж в первой пятерке оказался Hyundai – таких автомобилей продано 23,5 тысячи, рост составил 17%. Тут же и Chevrolet, продажи которого на вторичном рынке выросли на 9,4% – до 21,6 тысячи автомобилей, пишет "Водитель Петербурга".

