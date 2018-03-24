Под Звенигородом произошло жуткое ДТП

На трассе А-107 недалеко от Звенигорода в Московской области случилась авария. Столкнулись три автомобиля и фура.
Произошел разлив топлива. Вероятно, один из участников движения превысил скорость, результатом чего и стало ДТП. На месте случившегося работают пожарные и сотрудники полиции. По предварительным данным, никто не пострадал, передает телеканал 360.
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