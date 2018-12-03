11-летняя девочка пострадала в страшном ДТП под Нижним Новгородом

В Выксунском районе Нижегородской области при столкновении автомобиля Hyundai и ВАЗ пострадала 11-летняя девочка. Об этом сообщает портал newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД ГУ МВД России по региону.
Авария произошла днем 1 декабря в поселке Б. Песочное. По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что 63-летний водитель иномарки при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении ВАЗу.
Ребенок находился в "Жигулях", в детском удерживающем устройстве и был пристегнут ремнем безопасности. Родители самостоятельно доставили девочку в больницу. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой.
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