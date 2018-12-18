В Омске поймали несовершеннолетнего угонщика

В Омске росгвардейцы задержали юношу, который находился в авто с прикрученными грязными номерами и скрученным замком зажигания. Выяснилось, что парню 17 лет и он ранее был судим за кражу.

Известно, что завести машину злоумышленнику не удалось, так как отсутствовала аккумуляторная батарея. Сотрудниками Росгвардии на место были вызваны полицейские, передает gorod55.ru.