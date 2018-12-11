Экипаж ДПС подрался с водителем на трассе под Новосибирском

Сотрудники ДПС подрались с водителем и пассажирами на трассе под Новосибирском. Подробности сообщает телеканал "360".
Инцидент произошел 8 декабря. Сотрудники патрульной службы остановили Honda Accord для проверки документов, но у водителя с собой их не оказалось. Ехать в отдел полиции он не согласился. В результате между сотрудниками ГИБДД, водителем иномарки и пассажирами началась потасовка.
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