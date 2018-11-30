В Башкирии иномарка сбила пешехода и врезалась в столб

Поздним вечером 29 ноября на улице Гоголя в городе Стерлитамаке в Башкирии автомобиль Honda Integra, за рулем которой находился 24-летний водитель, сбила 31-летнего мужчину, после чего врезалась в столб, передает портал ToDay News Ufa. Сообщается, что пешеход оказался на проезжей части внезапно. От полученных травм он скончался на месте. Водителя иномарки доставили в больницу. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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