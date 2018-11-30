Растерянная овца едва не устроила аварию на МКАД

На 58-м километре МКАД водители заметили бегущую прямо по проезжей части против направления движения потока машин овцу, передает телеканал "360". Отмечается, что животное было растеряно и едва не спровоцировало аварии. Дальнейшая судьба скотины, а также то, каким образом она вообще оказалась на дороге, неизвестны. Происходящее сняли на видео очевидцы.
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