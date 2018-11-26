На Кубани женщина с купленными правами снесла детскую площадку

В Кавказском районе Краснодарского края 49-летняя женщина не справилась с управлением и снесла детскую площадку, передает телеканал "360". Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что автоледи не знает правила дорожного движения. Выяснилось, что она не училась в автошколе и не сдавала на права. Документ она приобрела на остановке общественного транспорта, пока ждала автобус. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Использование заведомо подложного документа".

