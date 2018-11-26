Газель с пассажирами попала в страшную аварию под Ставрополем

Утром 26 ноября на 36-м километре автодороги Ставрополь – Изобильный – Новоалександровск – Красногвардейское в Ставропольском крае "Газель" с пассажирами выехала для обгона на встречную полосу, где столкнулась лоб в лоб с легковым автомобилем Toyota, передает RT. В результате в больницу были доставлены оба водителя и шесть пассажиров.